Anija e sekuestruar pranë bregdetit të Emirateve të Bashkuara Arabe po shkon drejt ujërave iraniane, thotë një agjenci detare britanike
Një anije pranë bregdetit të Emirateve të Bashkuara Arabe pranë Ngushticës së Hormuzit është marrë nga persona të panjohur dhe tani po shkon drejt ujërave iraniane, tha një agjenci detare britanike të enjten.
Anija u "mor nga personel i paautorizuar ndërsa ishte në spirancë" 38 milje detare ose 70 kilometra në verilindje të Fujairah, dhe "tani është drejtuar për në ujërat territoriale iraniane", sipas qendrës së Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO).
UKMTO nuk e identifikoi anijen ose kush qëndronte pas kapjes së saj dhe tha se po hetonte. Gjithashtu i këshilloi anijet në zonë të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.
Disa anije janë sekuestruar ose sulmuar në ose pranë rrugës kryesore ujore, ndërsa Irani dhe SHBA-të vazhdojnë me bllokada rivale, transmeton Telegrafi.
Irani ka kapur një numër anijesh, përfshirë një cisternë të identifikuar si Ocean Koi javën e kaluar, duke thënë se po përpiqej të prishte eksportet e naftës dhe interesat iraniane, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA.
Thuhet se cisterna u sekuestrua në Gjirin e Omanit dhe po transportonte naftë iraniane kur u hip në të dhe u dërgua në bregdetin jugor të Iranit.
SHBA-të sanksionuan Ocean Koi në shkurt si pjesë e një "flote në hije" që ka transportuar naftë iraniane.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, duke folur në një takim të bllokut BRICS në New Delhi, nuk përmendi sekuestrimin, por këmbënguli që Ngushtica e Hormuzit "është e hapur për të gjitha" anijet tregtare që "bashkëpunojnë" me marinën e saj.
Ndërkohë, zëdhënësi i gjyqësorit iranian, Asghar Jahangir, tha të enjten se sekuestrimi i asaj që ai e përshkroi si anije amerikane "shkelëse" kryhet sipas urdhrave të gjykatës dhe në përputhje me ligjin vendas dhe ndërkombëtar.
"Sekuestrimi i cisternave amerikane të naftës që shkelin rregullat është një veprim i bazuar në ligjet vendase dhe ndërkombëtare", tha Jahangir, duke u thirrur në Konventën e OKB-së të vitit 1982 mbi Ligjin e Detit.
Irani ka bllokuar kryesisht transportin detar përmes ngushticës që nga shpërthimi i luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin më 28 shkurt.
Uashingtoni ka vendosur bllokadën e vet detare në portet iraniane pavarësisht një armëpushimi të brishtë në fuqi që nga 8 prilli.
Të dielën, Koreja e Jugut tha se një anije mallrash ishte goditur nga avionë të paidentifikuar në Hormuz, ndërsa Katari tha se një anije mallrash që mbërrinte në ujërat e vendit nga Abu Dhabi u godit nga një dron.
Sipas ekspertëve, sulmi dhe kapja e anijeve mallrash në ngushticë është bërë një mjet kyç për Teheranin në strategjinë e tij, pavarësisht nëse bisedimet e paqes të ndërmjetësuara ndërkombëtarisht - të cilat kanë ngecur dhe thuhet se janë në prag të kolapsit - dështojnë apo kanë sukses.
"Ekziston një konsensus në Teheran se Ngushtica e Hormuzit është një levë gjithnjë e më e fuqishme pushteti dhe duhet të jetë qendrore për strategjinë iraniane që ecën përpara", tha të enjten Instituti për Studimin e Luftës (ISW) me seli në Uashington.
Sipas ISW, një zëdhënës i forcave të armatosura të rregullta të Iranit, Artesh, tha të mërkurën se Teherani nuk do të lejonte më "armët" amerikane të kalonin nëpër Hormuz dhe në bazat në rajon, "që me sa duket përfshin anijet luftarake amerikane të destinuara për në Manama, Bahrein - selia e Flotës së 5-të të SHBA-së".
Zëdhënësi i ushtrisë iraniane deklaroi më tej se "'kontrolli strategjik' i ngushticës do t'i siguronte Iranit të ardhura të reja dhe do të forconte fuqinë e tij".
Të gjitha këto veprime - bllokimi i anijeve të caktuara, nxjerrja e taksave dhe përdorimi i ngushticës si një mjet politik për të siguruar pajtueshmërinë me veprimet iraniane - do të ishin jashtëzakonisht të dëmshme për interesat e SHBA-së", përfundoi ISW.
Sipas ligjit ndërkombëtar, ujërat territoriale shtrihen 12 milje detare ose pak më shumë se 22 kilometra nga vija bregdetare e një vendi.
Ngushtica e Hormuzit është rreth 22 kilometra në pikën e saj më të ngushtë, që do të thotë se si Irani ashtu edhe Omani kontrollojnë rrugën ujore, e cila normalisht transporton një të pestën e dërgesave të naftës dhe LNG-së në botë.
Teherani më parë ka pretenduar se do të vendoste gjithashtu taksa për anijet që kalojnë, duke nënkuptuar se do të mblidhte tarifa tranziti gjatë armëpushimit dyjavor së bashku me Omanin, një deklaratë që Muscat e hodhi poshtë shpejt, duke deklaruar se për shkak se Hormuzi është një kalim natyror dhe jo i krijuar nga njeriu, asnjë tarifë nuk mund të vendoset ligjërisht. /Telegrafi/