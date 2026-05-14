Irani lejon tranzitin e anijeve kineze në Ngushticën e Hormuzit
Irani ka filluar të lejojë disa anije kineze të kalojnë tranzit nëpër Ngushticën e Hormuzit, pas një mirëkuptimi mbi protokollet iraniane të menaxhimit për rrugën ujore, thotë agjencia e lajmeve Fars, duke cituar një burim të informuar.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ndodhet aktualisht në Pekin për t'u takuar me homologun e tij kinez Xi Jinping, transmeton Telegrafi.
Shtëpia e Bardhë tha më parë se të dy diskutuan tensionet aktuale në Lindjen e Mesme dhe ranë dakord që Ngushtica e Hormuzit duhet të hapet.
"Irani është shumë afër ndërtimit të armëve bërthamore", Sekretari amerikan i energjisë ngre alarmin
Ndërkohë, Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, thotë se rihapja e Ngushticës së Hormuzit është në interesin më të mirë të Kinës dhe ai beson se Pekini do të bëjë çmos për të rihapur rrugën ujore.
"Mendoj se ata do të bëjnë çmos", thotë Bessent në një intervistë me CNBC nga Pekini.
"Kina, është shumë në interesin e saj që Ngushtica të rihapet dhe mendoj se ata do të punojnë prapa skenave deri në masën që dikush të ketë ndonjë fjalë mbi udhëheqjen iraniane", shtoi ai. /Telegrafi/