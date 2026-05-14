"Irani është shumë afër ndërtimit të armëve bërthamore", Sekretari amerikan i energjisë ngre alarmin
Sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, u tha ligjvënësve të mërkurën se Irani është “afër” ndërtimit të armëve bërthamore, duke këmbëngulur se vendi është “javë larg” pasurimit të një ton uranium në nivele të përshtatshme për armë bërthamore.
“Frikshëm afër. Janë javë, një numër i vogël javësh larg për ta pasuruar atë në uranium të gradës së armëve”, i tha Wright Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit në një seancë dëgjimore.
“Ende ka një proces armatimi që ndodh pas kësaj, por ata janë mjaft afër ndërtimit të armëve bërthamore”, shtoi ai.
Pasurimi i uraniumit mbi një prag të caktuar - rreth 90% - do të thotë se mund të përdoret për të krijuar armë bërthamore.
I pyetur nga senatori demokrat Richard Blumenthal në lidhje me statusin e 11 tonëve të tjerë të uraniumit të raportuar nga Irani, Wright tha se nivelet e pasurimit varionin deri në 60%, megjithëse Irani ka "shumë" uranium të pasuruar me 20%, të cilin ai e quajti "shumë shqetësues".
Më pas, Blumenthal i bëri presion Wright nëse presidenti Donald Trump do të duhej të ndërmerrte veprime kundër të gjitha rezervave të uraniumit të Iranit për të ndaluar pasurimin.
“Mendoj se kjo është strategjia e mençur”, tha Wright.
“Në fund të fundit, qëllimi është të parandalohet edhe pasurimi i uraniumit në të ardhmen. Po, për të pasur një botë të sigurt, duhet t'i japim fund programit të tyre bërthamor”, vazhdoi Sekretari. /Telegrafi/