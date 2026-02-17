Anglezët vazhdojnë traditën: Do të bëjnë pushime për iftar në ndeshje gjatë Ramazanit
Liga Premier dhe Liga Angleze e Futbollit do të vazhdojnë traditën e tyre gjatë Ramazanit, duke ofruar pushime të shkurtër në ndeshje për futbollistët dhe zyrtarët myslimanë që dëshirojnë të ndërpresin agjërimin.
Ramazani fillon këtë javë dhe zgjat një muaj, gjatë të cilit besimtarët përmbahen nga ushqimi dhe pijet nga agimi deri në perëndim të diellit.
Duke marrë parasysh që perëndimi i diellit në Mbretërinë e Bashkuar gjatë kësaj periudhe ndodh rreth orës 17:00–19:00, ndërprerjet e mundshme do të ndikojnë kryesisht në:
Ndeshjet e shtunave që fillojnë në orën 16:00 derisa ato të dielave që fillojnë në orën 15:00
Si në vitet e kaluara, kapitenët e ekipeve dhe zyrtarët e ndeshjes do të gjejnë një moment të natyrshëm gjatë lojës për t’u lejuar futbollistëve të ndërpresin agjërimin e tyre.
Loja nuk ndalet ndërsa topi është në lojë; ndërprerja ndodh në momentin më të përshtatshëm, si gjatë një goditjeje nga porta, goditjeje të lirë ose rivënieje anësore.
Kjo masë siguron që futbollistët të kenë mundësi të respektojnë besimin e tyre pa ndërprerë ritmin e ndeshjeve në Ligën Premier. /Telegrafi/