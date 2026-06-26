Angellov: Lëvizja në pyje nuk është e ndaluar, është e detyrueshme të merret leje
Vendimi për të futur kufizime në lëvizjen në pyje nuk do të thotë ndalim i plotë i hyrjes së qytetarëve në zonat pyjore, por përkundrazi futje e evidencave të detyrueshme përmes lëshimit të lejeve, shpjegoi drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angellov.
Sipas tij, masa është parandaluese dhe synon të zvogëlojë rrezikun e shfaqjes dhe përhapjes së zjarreve pyjore gjatë periudhës së temperaturave të larta.
"Lëvizja në pyll nuk është në fakt e ndaluar, është vetëm një detyrim për të marrë leje që shërben si një dokument", tha Angellov.
Masa vjen në një kohë kur temperaturat e larta dhe moti i thatë rrisin rrezikun e zjarreve në hapësira të hapura. Institucionet kompetente u bëjnë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin aktivitetet që mund të shkaktojnë zjarr.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave informoi më parë se kufizimi u fut në përputhje me Ligjin për Pyjet, për shkak të rrezikut të shtuar të zjarreve në pyje. Vendimi do të zbatohet në periudhën nga 1 korriku deri më 31 gusht 2026./Telegrafi/