Ancelotti zbulon të ardhmen e tij me anë të një postimi
Trajneri me përvojë të madhe, Carlo Ancelotti, do të mbetet trajneri i ekipit kombëtar brazilian pavarësisht humbjes 2-1 ndaj Norvegjisë dhe eliminimit në fazën e 1/8-ave të Kupës së Botës.
Ancelotti, si dhe Federata Braziliane e Futbollit (CBF), thanë se projekti afatgjatë mbetet i padiskutueshëm, edhe pse ekipi kombëtar regjistroi rezultatin më të keq në Kupën e Botës që nga viti 1966.
Brazili konfirmon vendimin për të ardhmen e Carlo Ancelottit pas eliminimit befasues nga Kupa e Botës
Pavarësisht presionit në rritje të publikut pas rënies së hershme nga kategoria, trajneri 67-vjeçar reagoi shpejt në mediat sociale për t'i dhënë fund spekulimeve mbi të ardhmen e tij dhe për të konfirmuar vendosmërinë e tij për të qëndruar në stol.
"Sot dhimbja është e madhe, por besimi në atë që po ndërtojmë nuk ndryshon. Ne do të vazhdojmë të punojmë për ekipin tonë kombëtar. Gjithmonë së bashku. Gjithmonë Brazil!", ka shkruar Ancelotti në platformën X.
Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda.
Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção.
Sempre juntos. Sempre Brasil! pic.twitter.com/HjIan0WsDy
— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) July 6, 2026
Ndryshe humbja nga Norvegjia zgjat serinë e humbjeve të Seleçaos, e cila tani ka pësuar shtatë humbje radhazi në fazat eliminatore të Kupës së Botës kundër kundërshtarëve evropianë.
Stafi i trajnerëve përballet me detyrën e vështirë të rivendosjes së shpirtit konkurrues të ekipit përpara ndeshjeve kualifikuese ndërkombëtare kërkuese.
Ancelotti ka për detyrë të integrojë talentë të rinj si Endrick sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që t'i japë fund thatësirës më të gjatë të trofeve në historinë moderne të futbollit brazilian. /Telegrafi/