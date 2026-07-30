Ancelotti thyen heshtjen dhe zbulon pse i tha ‘Jo’ ofertës së Italisë
Carlo Ancelotti ka zbuluar arsyen pse refuzoi mundësinë për t’u rikthyer në stolin e kombëtares së Italisë, duke zgjedhur të vazhdojë projektin e tij me Brazilin.
Trajneri 67-vjeçar ishte një nga objektivat kryesorë të Federatës Italiane të Futbollit (FIGC), pas trazirave të fundit në drejtimin e kombëtares “Azzurre”, por vendosi të qëndrojë në krye të Brazilit.
Ish-trajneri i Real Madridit u përfol fuqishëm si kandidati ideal për të marrë drejtimin e Italisë, ndërsa drejtori teknik i FIGC-së, Paolo Maldini, kishte konfirmuar më herët se Ancelotti dhe Pep Guardiola ishin zgjedhjet kryesore për postin vakant.
Megjithatë, negociatat përfunduan në kaos, duke çuar fillimisht në largimin e Maldinit, përpara se Claudio Ranieri të emërohej drejtor teknik dhe Roberto Mancini të merrte drejtimin e kombëtares italiane.
Në një intervistë për ESPN me gazetarin Pedro Ivo Almeida, Ancelotti sqaroi vendimin e tij dhe theksoi se arsyeja nuk kishte të bënte me aspektin financiar apo kontratën.
“Nuk është çështje kontrate, kjo nuk është arsyeja. Është sepse kam një angazhim ndaj CBF-së dhe ndaj këtij vendi, sepse ky vend më ka mirëpritur jashtëzakonisht gjatë këtij viti të parë. Dua të qëndroj këtu”, deklaroi Ancelotti.
Trajneri italian gjithashtu falënderoi FIGC-në për interesimin, por insistoi se qëndrimi në Brazil ishte zgjedhja e duhur për shkak të mbështetjes që ka marrë që nga marrja e drejtimit të kombëtares braziliane.
“Sigurisht që falënderova Federatën Italiane, por dua të qëndroj këtu sepse besoj se është e drejtë dhe e ndershme të vazhdoj në një vend që më ka mirëpritur kaq ngrohtësisht dhe në një institucion që më ka dhënë mundësinë për të punuar”, shtoi ai./Telegrafi/