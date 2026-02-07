Analizë e re e luftës në Ukrainë - humbjet ruse janë shumë më të mëdha sesa mendohej
Në luftën që Rusia nisi kundër Ukrainës pothuajse katër vite më parë, në fushëbetejë kanë humbur jetën të paktën 173.477 ushtarë rusë. Këtë informacion e ka publikuar shërbimi rus i BBC-së, i cili në bashkëpunim me portalin e pavarur Mediazona ka analizuar burime publike dhe ka identifikuar të rënët.
Mediat theksojnë se humbjet reale ka shumë gjasa të jenë dukshëm më të mëdha sesa ato që mund të përcaktohen nga burime të hapura.
Ekspertët ushtarakë sugjerojnë se analiza e varrezave ruse, memorialeve të luftës dhe nekrologjive mund të mbulojë vetëm rreth 45 deri në 65 për qind të numrit real të viktimave.
BBC raporton se në fushëbeteja ndodhen ende trupat e një numri të madh ushtarësh të vrarë në muajt e fundit, pasi nxjerrja e tyre paraqet rrezik të madh për shokët e mbijetuar.
Për rrjedhojë, vlerësohet se numri real i ushtarëve të vrarë në anën ruse lëviz nga 267 mijë deri në 385.500 persona.
Kjo shifër do të ishte edhe më e lartë nëse do të përfshiheshin edhe të vrarët nga radhët e luftëtarëve proruse të formacioneve separatiste në lindje të Ukrainës, të cilat Moska fillimisht i mbështeti dhe më pas vendosi t’i aneksonte në Rusi.
Ukraina po mbrohet tashmë për të katërtin vit nga agresioni i gjerë ushtarak rus. Moska zakonisht nuk i publikon humbjet e saj ushtarake, ndërsa Kievi e bën këtë rrallë.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi disa ditë më parë se që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt të vitit 2022 kanë humbur jetën rreth 55 mijë ushtarë ukrainas, duke shtuar se një numër i madh luftëtarësh rezultojnë të zhdukur.
Nga ana tjetër, Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) me seli në Uashington vlerësoi në janar se deri më tani në luftë kanë humbur jetën midis 100 mijë dhe 140 mijë ushtarë ukrainas, si dhe rreth 325 mijë ushtarë rusë. Qindra mijëra ushtarë në të dyja anët janë plagosur.
Si pasojë e luftimeve, vuajnë edhe civilët. Misioni i OKB-së për Monitorimin e të Drejtave të Njeriut në Ukrainë (HRMMU) ka konfirmuar nga fillimi i pushtimit të plotë deri në fund të vitit të kaluar vdekjen e të paktën 14.999 civilëve, përfshirë qindra fëmijë.
Thuhet se shumica dërrmuese e viktimave civile kanë humbur jetën në zonat nën kontrollin e qeverisë ukrainase, të cilat janë objekt i sulmeve të ushtrisë ruse.
HRMMU gjithashtu paralajmëron se numri real i civilëve të vrarë është dukshëm më i lartë, veçanërisht në qytete si Mariupoli, Lisichansky dhe Severodonetsky, ku në muajt e parë të pushtimit u zhvilluan luftime intensive dhe që tani ndodhen nën okupimin rus. /Telegrafi/