Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Amir Rrahmani, pritet të rikthehet në dispozicion të trajnerit të Napolit, Antonio Conte, për ndeshjen e radhës në Serie A ndaj Fiorentinës.

Sipas raportimeve nga mediat italiane, kapiteni dardan ka shënuar përparim të dukshëm në rikuperim dhe mund të jetë i gatshëm për sfidën që Napoli e zhvillon të shtunën nga ora 18:00, në kuadër të xhiros së 23-të të kampionatit italian.

Megjithatë, Rrahmani nuk do të jetë i gatshëm për përballjen e së mërkurës ndaj Chelseat në Ligën e Kampionëve, duel në të cilin Conte nuk do të mund të llogarisë ende në shërbimet e tij.

Qendërmbrojtësi u lëndua më 17 janar në ndeshjen kundër Sassuolos, një dëmtim muskulor që e la jashtë skuadrës për dy ndeshjet e fundit – përballë Copenhagenit në Ligën e Kampionëve dhe ndaj Juventusit në Serie A.

Edhe në pjesën e parë të sezonit, Rrahmani kishte munguar në disa takime për shkak të lëndimeve, ndërsa deri tani ka regjistruar 19 paraqitje dhe ka shënuar një gol në të gjitha garat.

Amir Rrahmani nominohet për “EA Sports FC 26 Team of the Year”

Rikthimi i tij pritet të jetë një përforcim i rëndësishëm për Napolin, që në javët e fundit është përballur me mungesa të shumta për shkak të lëndimeve në repartet kyçe të skuadrës. /Telegrafi/

Serie AFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app