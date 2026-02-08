Amerika i dha Ukrainës katër herë afat për paqe - afati i ri po afrohet
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky zbuloi sot se SHBA-të duan të arrijnë paqe në Ukrainë deri në qershor, ndërsa një raund i ri bisedimesh trepalëshe është në tryezë.
Por, kjo nuk është hera e parë që SHBA-të kanë vendosur afate kohore për t'i dhënë fund luftës së Rusisë.
Megjithatë, deri më tani, asnjë përpjekje e tillë nuk ka qenë e suksesshme.
Ja një përmbledhje e afateve kohore të mëparshme të paqes në SHBA:
24 orë: Në prag të zgjedhjeve presidenciale të SHBA-së në vitin 2024, Donald Trump premtoi t'i jepte fund luftës brenda 24 orëve;
Gjashtë muaj: Pak para inaugurimit të tij, Trump tha se përfundimi i luftës brenda gjashtë muajsh ishte më realist sesa një ditë;
Falënderimet 2025: Pas hartimit të një plani paqeje prej 28 pikash me Rusinë, Shtëpia e Bardhë i tha Kievit ta pranonte atë deri në Ditën e Falënderimeve (27 nëntor 2025). Trump tha se ishte një kohë e përshtatshme;
Krishtlindjet 2025: Pasi zyrtarët ukrainas dhe amerikanë rishikuan planin e paqes, u raportua se Trump shpresonte që një marrëveshje të arrihej “deri në Krishtlindje”, pasi të dërguarit e tij, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, i dhanë Kievit “ditë” kohë për një marrëveshje paqeje të propozuar. /Telegrafi/