AMD lë të kuptohet se Microsoft mund të lansojë Xbox-in e gjeneratës së ardhshme në vitin 2027
AMD ka lënë të kuptohet se konsola e ardhshme Xbox nga Microsoft mund të lansohet në vitin 2027.
Gjatë një thirrjeje me investitorët, CEO e AMD, Lisa Su, deklaroi se zhvillimi i Xbox-it të gjeneratës së re, i pajisur me një SoC gjysmë-të personalizuar nga AMD, po ecën sipas planit për të mbështetur një lansim në atë vit.
Edhe pse kjo nuk përbën një konfirmim zyrtar nga Microsoft, deklarata tregon se AMD është teknikisht gati nëse Microsoft vendos të ecë përpara me lansimin.
Dy kompanitë kanë hyrë më herët në një partneritet strategjik shumëvjeçar, që përfshin bashkë-inxhinierimin e çipeve për pajisje të ndryshme Xbox.
Ky bashkëpunim nuk kufizohet vetëm te konsolat shtëpiake, por edhe te pajisjet portative dhe serverët e Xbox Cloud Gaming.
Andaj, gjithçka tregon se Microsoft po përgatit një hap të madh për të ardhmen e ekosistemit Xbox. /Telegrafi/