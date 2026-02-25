AMD arrin marrëveshje dhjetëra miliardëshe për furnizim me çipa, këtë herë me Meta
Advanced Micro Devices tha të martën se ka rënë dakord të shesë çipa të inteligjencës artificiale me vlerë deri në 60 miliardë dollarë te Meta Platforms gjatë pesë viteve në një marrëveshje që i lejon pronarit të Facebook të blejë deri në 10% të firmës së çipave.
Kompania kishte nënshkruar një pakt të ngjashëm me OpenAI vitin e kaluar, i cili u përshëndet si një “votë besimi” në çipat dhe softuerët e saj, duke rritur ndjeshëm çmimin e aksioneve të saj, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Një mori marrëveshjesh të kohëve të fundit për furnizimin me çipa “nënvizojnë oreksin e madh” për procesorë nga industria e IA-së.
Meta ka arritur veçmas një marrëveshje me rivalin më të madh të AMD-së, Nvidia për të blerë miliona çipa IA.
Dhe partneriteti nënvizon lidhjet e thella midis disa prej lojtarëve kryesorë të industrisë së IA-së.
AMD do të furnizojë Meta me çipa me vlerë gjashtë gigavat, duke filluar me një gigavat të pajisjeve kryesore MI450 të kompanisë në gjysmën e dytë të këtij viti, tha CEO e AMD, Lisa Su, në një konferencë për shtyp.
Përveç çipave grafikë kryesorë të AMD, Meta gjithashtu planifikon të blejë procesorë qendrorë, duke përfshirë një variant që do të personalizohet për nevojat e platformës së mediave sociale.CPU-ja e personalizuar do të akordohet për të ofruar performancë të fuqishme duke e mbajtur konsumin e energjisë sa më të ulët të jetë e mundur, tha Su. Marrëveshja do të përfshijë dy breza të CPU-ve të AMD-së. /Telegrafi/