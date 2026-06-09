Fundi i një epoke: Tim Cook largohet, ky ishte fjalimi i fundit si CEO i Apple
Konferenca vjetore e zhvilluesve WWDC 2026 shënoi jo vetëm prezantimin e risive të reja në inteligjencën artificiale të Apple, por edhe fundin e një epoke për kompaninë.
Kjo njëkohësisht ishte paraqitja e fundit e Tim Cook si drejtor ekzekutiv i Apple, pas 15 vitesh në krye të kompanisë.
Apple prezantoi versionin e ri të asistentit Siri të bazuar në inteligjencë artificiale, i cili do të jetë më i integruar në ekosistemin e kompanisë, do të kuptojë më mirë kontekstin, do të analizojë imazhe dhe do të përdorë ndërveprimet e mëparshme të përdoruesve për të ofruar përgjigje më natyrale. Kompania theksoi se privatësia mbetet një nga shtyllat kryesore të këtij sistemi.
Gjatë konferencës, drejtuesi i inxhinierisë së softuerit, Craig Federighi, deklaroi se inteligjenca artificiale duhet t’u shërbejë njerëzve dhe jo të ekzistojë vetëm për hir të teknologjisë.
Pjesa më emocionale e ngjarjes ishte largimi i Cook. Ai u prit me ovacione nga të pranishmit dhe në fjalimin e tij të fundit tha se drejtimi i Apple ka qenë “nderi i jetës së tij”.
Sipas raportit, në vjeshtë Cook do të zëvendësohet nga John Ternus, i cili deri më tani ka mbajtur poste të larta drejtuese në kompani.
Analistët vlerësojnë se ardhja e tij mund të shënojë një fazë të re për Apple, me fokus më të madh te inteligjenca artificiale dhe integrimi më i thellë i harduerit me softuerin.
Nëse Apple arrin të realizojë premtimet e bëra në WWDC 2026, Siri AI mund të shndërrohet në një nga momentet më të rëndësishme në evolucionin e ekosistemit iPhone dhe të hapë një kapitull të ri për kompaninë. /Telegrafi/