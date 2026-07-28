Apple prek për herë të parë vlerën prej pesë trilionë dollarësh
Apple bëhet kompania e dytë në histori që kalon përkohësisht vlerën e tregut prej 5 trilionë dollarësh.
Apple ka arritur një tjetër moment historik në tregjet financiare, duke kaluar përkohësisht kufirin prej 5 trilionë dollarësh në vlerë tregu dhe duke iu bashkuar Nvidia-s si e vetmja kompani në botë që ka prekur këtë nivel vlerësimi.
Sipas Reuters, aksioni i Apple arriti gjatë seancës së tregtimit çmimin prej 342.89 dollarësh, duke e çuar vlerën totale të kompanisë në rreth 5.036 trilionë dollarë. Në fund të ditës, aksionet u stabilizuan dhe vlera e kompanisë u mbyll në rreth 4.96 trilionë dollarë.
Rritja e Apple vjen në një kohë kur investitorët po tregohen më të kujdesshëm ndaj shpenzimeve masive të kompanive të tjera për ndërtimin e qendrave të të dhënave dhe zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale.
Ndryshe nga disa rivalë, Apple ka zgjedhur të mos ndërtojë të gjithë infrastrukturën e saj të AI-së nga zero, por ka integruar teknologji të Google në strategjinë e saj.
Kërkesa e qëndrueshme për produktet e kompanisë, ruajtja e çmimeve të iPhone-it dhe programi i ri i pagesave mujore për pajisjet në SHBA kanë ndihmuar në rritjen e optimizmit të investitorëve. Aksionet e Apple janë rritur rreth 24 për qind gjatë vitit 2026.
Analistët presin që Apple të raportojë një rritje të fortë të të ardhurave tremujore. Megjithatë, vlerësimet e tregut të aksioneve mund të ndryshojnë shpejt dhe kalimi i pragut prej 5 trilionë dollarësh nuk do të thotë domosdoshmërisht se kompania do ta ruajë vazhdimisht këtë nivel vlere. /Telegrafi/