Ambasadorja Kumbe: 13 shqiptarë kërkojnë të largohen nga Izraeli
Ambasadorja e Shqipërisë në Izrael, Meri Kumbe, ka deklaruar se aktualisht nuk ka shtetas shqiptarë në situatë rreziku, megjithëse 13 persona kanë kërkuar asistencë për t’u larguar nga vendi për shkak të tensioneve në Lindjen e Mesme.
Në një intervistë për A2 CNN, Kumbe tha se bëhet fjalë kryesisht për turistë, nxënës, studentë dhe dy raste prindërish me fëmijë të vegjël që dëshirojnë të largohen për arsye sigurie.
“Nuk ka shqiptarë në situatë rreziku. Janë 13 shqiptarë që kanë kërkuar asistencën tonë për t’u larguar nga vendi. Jemi në kontakte të vazhdueshme. Komuniteti shqiptar këtu është rreth 1.000 persona, të cilët jetojnë prej rreth 30 vitesh. Ndërsa 13 qytetarët që kanë kërkuar ndihmë janë turistë, nxënës, studentë dhe dy raste prindërish me fëmijë të vegjël që duan të largojnë fëmijët nga Izraeli”, u shpreh ajo.
Sipas ambasadores, për shkak të situatës së sigurisë, aeroporti ndërkombëtar Ben Gurion Airport mbetet i mbyllur, ndërsa e vetmja mundësi daljeje nga Izraeli janë kufijtë tokësorë përmes Jordanisë ose Egjiptit.
Ajo sqaroi se një pjesë e qytetarëve që ndodhen pranë kufirit jugor pritet të largohen në ditët në vijim, ndërsa për ata që gjenden në Izraelin qendror dhe verior po zbatohen udhëzimet e autoriteteve vendore për të shmangur lëvizjet e gjata në rrugë, të cilat mund të paraqesin rrezik të shtuar.
“Prioritet është siguria e tyre dhe jo urgjenca e menjëhershme për t’i kthyer në Shqipëri. Duhet të jemi të sigurt që nuk do të ketë rreziqe gjatë rrugës”, theksoi Kumbe.
Ambasadorja bëri të ditur gjithashtu se është zhvilluar komunikim i drejtpërdrejtë me kryeministrin Edi Rama, i cili ka kërkuar informacion të detajuar për situatën e shqiptarëve në rajon.
“Kryeministri kërkoi informacion të plotë për të gjithë shqiptarët në rajon. Mbledhja ishte e fokusuar te situata e tyre dhe planet e punës që kemi ndërmarrë për të siguruar përmbushjen e kërkesave dhe mirëqenien e tyre”, përfundoi ambasadorja.