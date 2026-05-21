Bushati: Statusi i vëzhguesit të privilegjuar për Ballkanin Perëndimor, një koncept i vjetër
Ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, tha se propozimi i kancelarit gjerman, Friedrich Merz, që vendeve të Ballkanit Perëndimor t’u jepet statusi i vëzhguesit në Bashkimin Europian, është koncept i vjetër që nga viti 2004.
Merz krahas këtij propozimi për vendet e Ballkanit Perëndimor, propozoi që edhe Ukrainës t’i jepet statusi i së ashtuquajturës anëtare e asociuar pa të drejtë vote brenda BE’së.
“Statusi i vëzhguesit të privilegjuar për Ballkanin Perëndimor është një koncept i vjetër, që daton që nga “Big Bang” i vitit 2004. Në Ukrainë, integrimi gradual është shndërruar në një mjet për rritjen e qëndrueshmërisë në kushte lufte. Ndryshe nga Ballkani Perëndimor ku besueshmëria e perspektivës së anëtarësimit është ajo që mbështet reformat për sundimin e ligjit”, ka shkruar Bushati.