Amazon thotë se tri qendra të të dhënave u dëmtuan nga sulmet me dronë në Lindjen e Mesme
Kompania amerikane Amazon ka njoftuar se tre qendra të saj të të dhënave në Lindjen e Mesme janë dëmtuar nga sulme me dronë, në kuadër të tensioneve mes SHBA-së dhe Iranit.
Dy prej objekteve në Emiratet e Bashkuara Arabe janë goditur drejtpërdrejt, ndërsa një tjetër në Bahrein është dëmtuar nga një shpërthim në afërsi.
Kompania bëri të ditur se sulmet kanë shkaktuar dëme strukturore dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike.
Si pasojë, disa shërbime të platformës Amazon Web Services, përfshirë EC2, S3 dhe DynamoDB, janë prekur përkohësisht.
Amazon theksoi se po bashkëpunon me autoritetet lokale dhe se prioritet mbetet siguria e stafit.
Kompania paralajmëroi se rikuperimi mund të zgjasë, duke rekomanduar që klientët të bëjnë kopje rezervë të të dhënave dhe të konsiderojnë zhvendosjen e sistemeve në rajone të tjera. /Telegrafi/