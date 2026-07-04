Amanda Holden përfshihet nga ethet e futbollit, shfaqet me fanellë retro të Anglisë në Londër
Amanda Holden është parë në Londër duke dalë nga emisioni i saj në “Heart Radio”, e veshur me një fanellë retro të Anglisë dhe pantallona të shkurtra blu të errët, në prag të ndeshjes së Anglisë kundër Meksikës.
Prezantuesja 55-vjeçare tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj sportive, e cila i ishte kushtuar mbështetjes së kombëtares angleze.
Fanella që ajo mbante është konfirmuar më vonë se daton nga viti 1982 dhe është veshur dikur nga ish-futbollisti Ray Wilkins gjatë turneut të Anglisë.
Amanda e kompletoi dukjen me atlete të bardha, një çantë Dior dhe syze dielli, ndërsa flokët i kishte stiluar me onde, duke ruajtur një pamje verore dhe të relaksuar, shkruan DailyMail.
Sipas raportimeve, Holden duket se ka qenë e fokusuar në atmosferën sportive dhe ndeshjen e ardhshme të Anglisë, ndërsa në dalje është shfaqur në humor të mirë dhe me energji pozitive.
Kjo paraqitje vjen në një periudhë aktive për të, pasi së fundmi është parë edhe në evente të ndryshme shoqërore dhe sportive, përfshirë Wimbledon, ku ka tërhequr vëmendje me paraqitjet e saj elegante. /Telegrafi/