Alvaro Arbeloa rikthen në vëmendje rastin “Negreira”: Skandali më i madh në historinë e futbollit ende i pazgjidhur
Trajneri Alvaro Arbeloa ka rikthyer vëmendjen në rastin “Negreira”, duke e cilësuar si skandalin më të madh në historinë e futbollit, që çuditërisht nuk është zgjidhur.
Arbeloa tashmë është nën presion te gjiganti madrilen, sidomos që kur dështoi ndaj Benficas, ku “Los Blancos” tani duhet ta eliminojnë skuadrën portugeze në play-off për të avancuar në raundin e 16-të.
“Rasti Negreira? Askush nuk e kupton pse, deri më sot, skandali më i madh në historinë e futbollit spanjoll mbetet i pazgjidhur. Kjo është diçka që i prek të gjithë”.
Më pas ai u ndal te përballja ndaj Valencias, ku tha se pret një sfidë jo të lehtë.
“Ndihemi të dashur nga tifozët e Real Madridit dhe atmosfera është gjithmonë fantastike. Për çdo skuadër, mposhtja e Real Madridit është një nga sfidat më të rëndësishme të vitit. E njëjta gjë do të jetë edhe për Valencian dhe vështirësia do të jetë e jashtëzakonshme”.
“Pushimi i lojtarëve? E konsideroj planifikimin si një proces organizativ për t’i përgatitur sa më mirë lojtarët gjatë javës. Antonio Pintus është shumë i rëndësishëm për ne dhe askush nuk i vë në dyshim këto plane. Që nga momenti kur mora drejtimin e skuadrës deri te ndeshja kundër Rayo Vallecanos, ata kanë pasur vetëm dy ditë pushim”.
Kujtojmë, përballja mes Realit e Valencias do të nis më fillim prej orës 21:00./Telegrafi