Albulena Haxhiu zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës
Albulena Haxhiu është zgjedhur Kryetare e Kuvendit të Kosovës.
Si partia më e madhe në vend, Lëvizjes Vetëvendosjes i takoi emërimi i kryetares së Kuvendit, ndërsa Haxhiu ishte emri i zgjedhur nga partia fituese.
Me 66 vota për, 44 kundër dhe 8 abstenime, Haxhiu u zgjodh Kryeparlamentare.
Emri i saj ishte propozuar edhe në legjislaturën e nëntë, por që me dhjetëra herë kishte dështuar të zgjidhet.
Kjo nuk ishte bërë e mundur, pasi LVV kishte vetëm 42% të votave, ndërsa tani në Zgjedhjet e Jashtëzakonshme ka marrë 57 deputetë.
Me votat edhe të një pjese të pakicave, Haxhiu ia doli të zgjidhet Kryetare e Kuvendit. /Telegrafi/
