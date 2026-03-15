Albion Rrahmani kthehet nga pushimi, luan në fitoren e thellë të Sparta Pragës
Sulmuesi Albion Rrahmani është kthyer të luajë te Sparta Praga, në fitoren e thellë 5-2 ndaj MFK Slovacko, në kuadër të javës së 26-të të elitës së futbollit çek.
Ai u fut në lojë nga minuta e 72-të për Sparta Pragën, pasi mungoi në ndeshjen e shkuar.
Sparta kaloi në epërsi me dy gola në pjesën e parë, ndërsa tre të tjera u shënuan në pjesën e dytë, duke vulosur fitoren e thellë.
Në minutën e 79-të, një gol i Spartës u anulua, ku asistues ishte pikërisht Rrahmani, i cili tregoi se po rikuperohet mirë pas mungesës në ndeshjen e kaluar.
Ky minutazh i sulmuesit kosovar tregon se ai është në formë dhe pritet të jetë gati për ndeshjet e marsit me Kosovën.
Kuchta a Rrahmani nahrazují Grimalda s Irvingem
[ACS 3:1 FCS]
Me këtë fitore, Sparta Pragë ruan vendin e dytë në tabelë me 54 pikë, dhjetë më pak se lideri Slavia Prague, që udhëheq me autoritet në elitën çeke. /Telegrafi/