Albian Hajdari dhe Leon Avdullahu shkëlqejnë në fitoren e vështirë të Hoffenheimit
Hoffenheim ka shënuar fitore minimale ndaj Werder Bremen, pavarësisht që mysafirët ishin me një lojtar më pak nga minuta e 5-të.
Më meritorët për triumfin 1-0, pa asnjë diskutim ishin dyshja e Kosovës, Albian Hajdari e Leon Avdullahu.
Hajdari ishte përndryshe edhe lojtari i ndeshjes, vlerësuar nga “SofaScore” me notën 8.7. Pavarësisht që nuk shënoi e asistoi, ai e shpëtoi Hoffenheimin disa herë nga goli i sigurt.
Vlerësim të shkëlqyer kishte edhe mesfushori Leon Avdullahu, me notën 8.1. Ndërsa, Fisnik Asllani nuk ishte në ditën më të mirë kësisoj e vlerësuan me 6.4.
Hoffenheim falë kësaj fitore renditet në pozitën e pestë me 61 pikë, aq sa ka Stuttgarti zë vendin e katërt, por qëndron më mirë me gol-dallim.
Mbetet të shihet në xhiron e fundit se nëse Hoffenheim do të arrijë ta sigurojë vendin për Ligën e Kampionëve./Telegrafi/