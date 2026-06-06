Alba Vukaj shfaqet në formë të mrekullueshme gjatë pushimeve në Bali
Modelja e njohur, Alba Vukaj, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me fotografitë e saj më të fundit të publikuara nga Bali.
E veshur me bikini në nuanca të arta, Alba shfaqet mes ujërave të kristalta dhe peizazheve mbresëlënëse tropikale.
Pamjet nxjerrin në pah format e saj elegante, ndërsa sfondi me shkëmbinj dhe gjelbërim e bën edhe më spektakolare atmosferën e fotografive.
Alba Vukaj/Instagram
Me syze dielli dhe një stil veror minimalist, ajo pozon e relaksuar në bordin e mjetit lundrues, duke reflektuar luksin dhe qetësinë e pushimeve në një nga destinacionet më të preferuara turistike në botë.
Fotografitë kanë marrë menjëherë pëlqime dhe komente të shumta nga ndjekësit, të cilët nuk kanë kursyer komplimentet për paraqitjen e saj.
Alba Vukaj vazhdon të jetë mjaft aktive në rrjetet sociale, ku shpesh ndan me publikun momente nga udhëtimet, projektet dhe përditshmëria e saj. /Telegrafi/
Alba Vukaj/Instagram
Alba Vukaj/Instagram
Alba Vukaj/Instagram