Alba shtanget kur sheh Limin edhe Dolcen sërish bashkë: Me mua këto lojëra jo
Derisa po kërcente me Benita Zenën, Alba Pollozhani për një moment u shtang.
Kjo pasi pa Dolcen dhe Lim Hotin së bashku, të cilët po qëndronin në oborr.
Ajo reagoi menjëherë duke u larguar nga oborri për të dhoma e rrëfimit, si një gjë që nuk i pëlqeu.
Foto: Instagram
“Çfarë, jo këto lojëra nuk i ha. Këta lojëra të Big Brother-it nuk i ha. Për Zotin nuk dua”, u shpreh ajo.
Dyshja e lartpërmendur ndërkohë u sqaruan për raportin e tyre të lënë pezull.
Ata ndanë arsyet se pse vendosën të distancohen nga ky raport, meqë Limi ka pasur një histori edhe me Albën.
Alba ndërkaq thotë se është e dashuruar akoma me Limin dhe se nuk e do askënd tjetër. /Telegrafi/
