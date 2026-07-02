Alaba beson se Austria e tij mund ta eliminojë Spanjën nga Kupa e Botës
Kapiteni i Austrisë, David Alaba, ka deklaruar se skuadra e tij mund të shkaktojë befasi ndaj Spanjës në raundin e 1/16 të Kupës së Botës, pavarësisht se përballë do të kenë një nga favoritët e turneut.
Duke folur për “MARCA” para ndeshjes eliminatore, ish-mbrojtësi i Real Madrid pranoi se Spain është një kundërshtar shumë i vështirë dhe një nga pretendentët kryesorë për titull, por theksoi se Austria do të hyjë në fushë me besim maksimal.
“Spanja është një nga ekipet më të mira në botë dhe një nga favoritët për të fituar titullin,” u shpreh Alaba.
“E dimë që do të duhet të japim më të mirën tonë dhe se do të jetë një sfidë shumë e vështirë, por në futboll gjithçka është e mundur.”
Alaba, i cili ka kaluar pesë sezone në Spanjë me Real Madridin, tha se kjo ndeshje ka edhe një dimension emocional për të, për shkak të lidhjeve të tij me futbollin spanjoll dhe shumë lojtarë me të cilët është përballur në La Liga.
Ai shtoi se stafi teknik do ta përgatisë skuadrën në mënyrën më të mirë dhe se është i gatshëm të ndihmojë me përvojën e tij nëse është e nevojshme.
Austria ka arritur në fazën eliminatore pas një fushate mbresëlënëse në grupe dhe tani synon të shkruajë historinë duke u kualifikuar në 1/8 e finales së Kupës së Botës për herë të parë pas shumë vitesh. /Telegrafi/