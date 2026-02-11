Al Trade Center nis ndërtimin e Objektit H2 në kompleksin Linda
Kompleksi Linda në Bresje të Fushë Kosovës po vazhdon zhvillimin sipas planit të paraparë, me vendosjen zyrtare të gurthemelit për Objektin H2, faza më e re e këtij projekti.
Projekti zhvillohet nga AL Trade Center dhe tashmë është vendosur si një nga investimet më të strukturuara në zonë, falë lokacionit strategjik me qasje të shpejtë në autostradën kombëtare dhe magjistralen Prishtinë - Pejë.
Objekti H2 do të ndërtohet sipas standardeve që karakterizojnë kompleksin Linda - me termoizolim të avancuar, izolim akustik, sistem të ngrohjes qendrore, ashensorë modernë dhe sisteme të sigurisë kundër zjarrit.
Kompleksi ofron gjithashtu hapësira të gjelbëruara dhe zona të dedikuara për fëmijë, duke synuar krijimin e një komuniteti të organizuar dhe funksional për banim afatgjatë.
Vendosja e gurthemelit shënon një tjetër hap konkret në realizimin e plotë të projektit Linda në Bresje të Fushë Kosovës.
Për më shumë informacione:
Facebook: Al Trade Center
E-mail: info@altradecenter.com
Nr. tel: 00800 77 770 / 049 777 127 / 049 318 676 / 044 976 777