Al e kthen GTA: San Andreas në trailer filmi aksion
Një krijues përdori Inteligjencën Artificiale për ta kthyer Grand Theft Auto: San Andreas në një trailer në stilin e filmit aksion.
Filmi i shkurtër e sjell Los Santos, Grove Street dhe botën e Carl Johnson në një pamje kinematografike më realiste.
Është prodhuar nga Solofilms duke përdorur Seedance 2, një model videoje me Al.
Rezultati duket si një trailer për një film që nuk ekziston ende, por duket mjaftueshëm i ngjashëm sa t'i bëjë njerëzit të imagjinojnë një të tillë.
Videoja po e bën më të lehtë ndërtimin e skenave që dikur kishin nevojë për ekipe, vendndodhje dhe buxhete të plota. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate