Akuza për mashtrim ndërsa hungarezët votojnë në zgjedhjet e diskutueshme
Kampi i kryeministrit hungarez Viktor Orbán dhe opozita po akuzojnë njëri-tjetrin për mashtrim zgjedhor, ndërsa të dyja palët përgatiten për një përplasje të mundshme mbi rezultatet e zgjedhjeve vendimtare të së dielës, shkruan Politico.
Orbán po përballet me një sfidë të paprecedentë ndaj sundimit të tij 16-vjeçar në Budapest, pasi sfiduesi Péter Magyar, një ish-njeri i brendshëm i qeverisë, dhe partia e tij Tisza kryesonin në sondazhe para votimit të së dielës, transmeton Telegrafi.
Rreth 74 përqind e votuesve të regjistruar kishin hedhur votat e tyre deri në orën 5 pasdite, krahasuar me 63 përqind në zgjedhjet e mëparshme parlamentare në vitin 2022, sipas të dhënave nga zyra kombëtare zgjedhore hungareze. Pjesëmarrja e hershme është një rekord në historinë post-komuniste të Hungarisë.
Ndërsa hungarezët vazhdojnë të votojnë, mbështetësit e Orbán tashmë po përgatiten për një përballje sapo të dalin rezultatet pas mbylljes së qendrave të votimit në orën 7 pasdite.
Të dyja kampet po shkëmbejnë akuza për mashtrim zgjedhor, me ekspertë që paralajmërojnë se rezultati mund të kundërshtohet në gjykatë pavarësisht se kush fiton.
Qindra vëzhgues ndërkombëtarë kanë mbërritur në Budapest, ndërsa kampi i Orbán ka ngritur grupet e veta të monitorimit. Dhjetëra ligjvënësish të BE-së nga grupi i krahut të djathtë Patriotët për Evropën janë regjistruar si vëzhgues, së bashku me 100 vëzhgues të lidhur me grupe të lidhura me Orbán-in - duke përgatitur terrenin për atë që ekspertët paralajmërojnë se do të jetë një përplasje narrativash me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, të cilën qeveria hungareze e ka hedhur poshtë si të politizuar.
Një dokumentar nga gazetarë të pavarur me titull "Çmimi i një vote" që u transmetua më 26 mars pretendoi blerje të përhapura të votave dhe presion mbi votuesit në favor të partisë Fidesz të Orbán-it në komunitetet rurale. Dëshmitarët okularë pretenduan se partia ofroi para në këmbim të votave.
Mihály Gér, këshilltar lokal i të Gjelbërve në fshatin Albertirsa, i tha Politicos se në zonën e tij njerëzve u janë ofruar deri në 30,000 forinta - 80 euro - për të votuar për Fidesz-in.
Biznesmeni hungarez György Wáberer tha në Facebook të dielën se do t'i jepte 300,000 forinta kujtdo që zbulonte mashtrim zgjedhor.
I njëjti konsorcium që prodhoi dokumentarin “Çmimi i një Vote” ka organizuar një rrjet vëzhguesish me 2,400 persona në më shumë se 100 vende në të gjithë Hungarinë për të dokumentuar mashtrimet, tha zyra e shtypit e konsorciumit DE! për Politico. Ata planifikojnë të transmetojnë drejtpërdrejt çdo akuzë për mashtrim që zbulojnë në një kanal në YouTube.
Partia Tisza e Hungarisë ka vënë në dispozicion sistemin e saj që votuesit të raportojnë mashtrimet.
Fidesz ka ndjekur shembullin duke mundësuar një linjë telefonike dhe një adresë të dedikuar email-i.
“Shumica dërrmuese e këtyre shkeljeve lidhen me Tiszën. Ata qajnë për mashtrim - por janë ata që e kryejnë atë”, tha eurodeputeti i Fidesz, Csaba Dömötör, të dielën në mëngjes.
“Bazuar në paraqitjet e Fidesz, janë vërtetuar 639 raste të shkeljeve zgjedhore, me 74 raporte policore që janë duke u përgatitur aktualisht”, tha Dömötör.
Lideri i opozitës, Magyar, tha të dielën në mëngjes se do të pranonte rezultatet për sa kohë që nuk ka mashtrim serioz zgjedhor, duke i nxitur votuesit të raportojnë çdo parregullsi që shohin, raportoi HVG.
Magjari tha se nëse zgjedhjet janë të drejta dhe të lira, atëherë Tisza do të fitojë; dhe ai akuzoi qeverinë e Orbán-it se po përgatit veprime të rreme për të pavlefshëm rezultatet në zonat e udhëhequra nga Tisza.
Ndërkohë, zëdhënësi ndërkombëtar i Orbán-it, Zoltán Kovács, postoi një mesazh të dielën në mëngjes duke akuzuar Tiszën se po përgatit terrenin për të sulmuar ndërtesat qeveritare nëse humbasin.
"Vendndodhja ka rëndësi - dhe kjo flet shumë", tha Kovács për festën e vëzhgimit të zgjedhjeve të planifikuar nga Tisza, të cilën ai theksoi se po zhvillohet disa rrugë larg rezidencës së kryeministrit.
"Një shëtitje e shkurtër është e gjitha që duhet për të zhvendosur një turmë nga 'vëzhgimi i rezultateve' në 'ndërmarrjen e veprimeve'", paralajmëroi Kovács.
"Nëse rezultati bëhet i pafavorshëm, organizimi lejon mobilizim të shpejtë në një vendndodhje politikisht të ndjeshme. Në një moment tensioni, afërsia mund të shndërrohet në përshkallëzim", shtoi Kovacs.
Pretendimi i Kovács u hodh poshtë më vonë nga Magjari, i cili u bëri thirrje të gjithë hungarezëve të qëndrojnë të qetë dhe të injorojnë përhapjen e frikës dhe provokimet nga Fidesz.
“Pretendimet se dikush po përgatit veprime të dhunshme ose po planifikon të pushtojë ndërtesa pas mbylljes së qendrave të votimit janë përhapja e zakonshme e frikës dhe gënjeshtrat nga Fidesz. Përpjekje të tilla për të mbjellë përçarje ka të ngjarë të vijnë nga këshilltarët rusë të pranishëm në vend”, tha ai në një postim në rrjetet sociale.
Magjari shprehu optimizëm për rezultatin, duke u ngushëlluar nga pjesëmarrja e lartë. Tisza “po pret mbylljen e qendrave të votimit sonte me optimizëm, besim dhe qetësi”, tha ai.
“Sot është një moment historik që do të hyjë në librat e historisë së Hungarisë”, shtoi ai. /Telegrafi/