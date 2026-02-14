AKU në Fier bllokohen mijëra kg produkte qumështi, nga gjalpi te mocarela e pasigurt për konsum
Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit përmes Sektorit të Monitorimit dhe Hetimit Ushqimor ka kryer kontroll zyrtar në një subjekt me aktivitet “Baxho/Përpunim qumështi” në qarkun e Fierit.
Gjatë kontrollit zyrtar, trupa inspektuese konstatoi se subjekti ushtronte aktivitetin në mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore, nuk implementonte sistemin e vetëkontrollit (HACCP), si dhe tregtonte produkte pa etiketë.
Për këto shkelje, u vendos masa e bllokimit për një sasi produktesh të pasigurta, konkretisht:
• 1400 (një mijë e katërqind) kg krem gjalpi;
• 2415 (dy mijë e katërqind e pesëmbëdhjetë) kg mocarela ;
• 90 (nëntëdhjetë) kg gjalpë i freskët lope;
• 100 (njëqind) kg gjizë;
• 18 (tetëmbëdhjetë) kg mocarela (kova).
Për shkeljet e konstatuara, ndaj subjektit është marrë masa administrative gjobë, ndërsa produktet e pasigurta janë bllokuar me destinacion asgjësimin e tyre. /Telegrafi/