Aktori Shane Richie divorcohet nga partnerja pas 19 vitesh martesë
Aktori britanik, Shane Richie, 62 vjeç, dhe bashkëshortja e tij Christie Goddard, 47 vjeçe, janë divorcuar zyrtarisht pas 19 vitesh martesë.
Divorci thuhet se është finalizuar më 23 korrik dhe, sipas raportimeve, vendimi është marrë nga Christie pas një periudhe të gjatë pakënaqësie me sjelljen e bashkëshortit.
Sipas një burimi, ndarja nuk erdhi si pasojë e një ngjarjeje të vetme, por pas një grumbullimi problemesh.
Shane dhe Christie
Christie thuhet se ishte lodhur nga sjellja e Shane dhe kishte arritur në pikën ku nuk mund të duronte më.
Çifti ka tre fëmijë dhe ajo thuhet se vazhdon të jetë e fokusuar te mirëqenia e tyre.
Vetëm gjashtë ditë pas finalizimit të divorcit, Richie u përfshi në një incident në një pikë karburanti Tesco në Harlow, Essex.
Ai u përball me stafin pasi u pa duke përdorur një cigare elektronike në ambientet e pikës së karburantit.
Shane dhe Christie
Pas ardhjes së policisë, aktori u arrestua dhe më vonë u akuzua për drejtim automjeti nën ndikimin e alkoolit.
Ai pritet të paraqitet në gjykatë muajin e ardhshëm.
Shane Richie dhe Christie u njohën në vitin 2001 dhe u martuan në vitin 2007.
Aktori ka treguar më herët se që në takimin e parë kishte ndjerë se Christie do të bëhej bashkëshortja e tij.
Richie është më i njohur për rolin e Alfie Moon në serialin britanik “EastEnders”, rol të cilin e ka luajtur në disa periudha që nga viti 2002.
Para martesës me Christie, ai ishte i martuar me Coleen Nolan nga viti 1990 deri në vitin 1999, me të cilën ka një djalë. /Telegrafi/