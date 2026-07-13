Aktori Paul Wesley martohet me modelen Natalie Kuckenburg
Aktori Paul Wesley, i njohur për rolin e Stefan Salvatore në serialin “The Vampire Diaries”, është martuar me partneren e tij prej disa vitesh, modelen Natalie Kuckenburg.
Çifti kurorëzoi dashurinë në një ceremoni intime, ndërsa lajmin e bukur e konfirmoi vetë Natalie përmes disa fotografive të publikuara në Instagram.
Wesley u shfaq me një kostum klasik blu të errët, teksa nusja zgjodhi një fustan elegant mëndafshi të dizajneres Galia Lahav.
Paul Wesley dhe Natalie Kuckenburg e bënë publike lidhjen e tyre në vitin 2022, ndërsa një vit më vonë shpallën fejesën.
Aktori ka treguar më herët se propozimin për martesë e bëri në të njëjtin hotel ku kishin pasur takimin e tyre të parë.
43-vjeçari, për të cilin kjo është martesa e tretë, ka thënë se sekreti i marrëdhënies së tyre është humori.
Sipas tij, ai dhe Natalie qeshin vazhdimisht së bashku dhe kjo është një nga arsyet kryesore që i ka mbajtur të bashkuar.
Fotografitë nga ceremonia e martesës janë përhapur me shpejtësi në rrjetet sociale, duke marrë mijëra urime nga fansat e çiftit. /Telegrafi/