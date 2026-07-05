Aktori Jesse Eisenberg refuzon largimin nga Amerika: Ndjej përgjegjësi të qëndroj
Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësinë polake.
Duke folur në Festivalin e Filmit në Karlovy Vary, ku u nderua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë të historisë amerikane.
Ai theksoi se, edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga ShBA vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë 'të panevojshëm' në rastin e tij.
Jesse Eisenberg
Sipas tij, bashkëshortja e tij punon si mësuese dhe është e angazhuar me shumë nxënës që përballen me sfida të ndryshme, gjë që e forcon edhe më shumë ndjenjën e përgjegjësisë për të qëndruar në vend.
Eisenberg u shpreh se ndonëse e kupton pakënaqësinë që disa mund të kenë me situatën politike në ShBA, ai beson se kontributi më i mirë është të jesh prezent dhe të ndihmosh komunitetin ku jeton.
Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshirë filmin muzikor-komedi “The Debut”, ku luajnë Julianne Moore dhe Paul Giamatti, me premierë të planifikuar për 3 dhjetor në ShBA.
Paralelisht, komentoi edhe debatet në industrinë e filmit për përdorimin e inteligjencës artificiale, pas bashkëpunimeve të reja mes studiove dhe kompanive teknologjike si Google dhe DeepMind, të cilat kanë nxitur diskutime të shumta në Hollywood. /Telegrafi/