Aktori i serialit Ezel gjendet pa shenja jete në apartamentin e tij në Stamboll
Aktori turk Serhat Mustafa Kilic (51) u gjet i vdekur në apartamentin e tij në lagjen Kağıthane të Stambollit.
Rrethanat e vdekjes së tij ende nuk janë kuptuar plotësisht dhe shkaku i saktë i vdekjes nuk dihet ende.
Kiliç u gjet në dhomën e ndenjes, pasi e dashura e tij u shqetësua sepse ai nuk e kishte kontaktuar për disa ditë. Ajo e gjeti të palëvizshëm në divan, pas së cilës policia dhe mjekët u thirrën në vendngjarje dhe konfirmuan vdekjen e tij.
Sipas informacionit të dhënë policisë nga e dashura e tij, Kiliç vuante nga kanceri limfatik (limfoma). Disa media turke gjithashtu deklarojnë se ai kishte probleme me gjëndrën tiroide.
Megjithatë, deri më tani nuk ka konfirmim se pikërisht një nga këto sëmundje çoi në rezultatin fatal.
Vëmendje e shtuar iu kushtua rezultateve të ekzaminimit të parë të trupit. U gjetën mavijosje në pjesë të caktuara të trupit, duke përfshirë zonën përreth syve dhe krahët e këmbët. Në të njëjtën kohë, sipas informacionit të publikuar deri më tani, nuk u gjetën plagë të hapura, prerje apo gjurmë të qarta dhune.
Sipas mediave turke, gjatë hetimit policor, në apartament u gjetën shishe me alkool, si dhe letër për mbështjellje, e njohur si "çarşaf", e cila thuhet se përdoret për të mbështjellë cigare me substanca të ndaluara. Disa burime pohojnë gjithashtu se në apartament u gjet edhe drogë.
Mediat turke raportojnë se Kilic kishte konsumuar sasi të mëdha alkooli kohët e fundit. Megjithatë, ende nuk ka konfirmim zyrtar nëse alkooli ose substancat e gjetura kanë luajtur ndonjë rol në vdekjen e tij.