Aktivistët protestojnë në samitin global bërthamor në Paris, ia ndërpresin fjalën Macronit
Dy aktivistë të Greenpeace hynë në skenë në fillim të një samiti global bërthamor në Francë të martën, duke ndërprerë presidentin Emmanuel Macron dhe shefin e mbikëqyrësit bërthamor të OKB-së, Rafael Grossi, ndërsa ata po përshëndetnin krerët e shteteve, transmeton Telegrafi.
Protestuesit, të veshur elegantë me kostume dhe kravata të zeza, mbanin pankarta me logon e Greenpeace dhe me shkrimin "Energjia Bërthamore = Pasiguria Energjetike" dhe "Energjia bërthamore ushqen luftën e Rusisë".
Njëri prej tyre i bërtiti Macronit: "Pse ende po blejmë uranium nga Rusia?", të cilës presidenti iu përgjigj: "Ne prodhojmë vetë energji bërthamore".
Franca ka kapacitetin e vet të pasurimit të uraniumit, por gjithashtu importon uranium të pasuruar për termocentralet e saj, përfshirë nga Rusia, sipas të dhënave të fundit doganore të publikuara nga qeveria franceze.
Kompania shtetërore bërthamore e Rusisë, Rosatom, përbënte rreth 44% të kapacitetit global të pasurimit të uraniumit në vitin 2025, sipas Shoqatës Botërore Bërthamore, dhe prodhuesit evropianë të energjisë bërthamore kanë luftuar për t'u shkëputur nga këto furnizime katër vjet pasi Rusia pushtoi Ukrainën.
Rreth 15 aktivistë të Greenpeace bllokuan konvojet që po mbërrinin jashtë në Boulogne-Billancourt në periferi të Parisit të martën, tha grupi i aktivistëve mjedisorë në një deklaratë.
Franca po pret samitin e dytë botëror të energjisë bërthamore të martën, ku liderët botërorë do të takohen për të diskutuar dhe promovuar energjinë bërthamore.
"Për Greenpeace France, mbajtja e një samiti të tillë është një anakronizëm, një ngjarje krejtësisht e shkëputur nga realiteti dhe nga mësimet që duhen nxjerrë nga situatat tragjike të agresionit rus në Ukrainë, sulmet ndaj Iranit dhe ndikimet e përkeqësimit të përçarjes klimatike", tha grupi. /Telegrafi/