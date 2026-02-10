Aksion policor në Podujevë, një i arrestuar për skema piramidale
Një person është arrestuar mbrëmë rreth orës 21:00 në rrugën “Xhemajl Mustafa” në Podujevë, nën dyshimin për organizim të skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, arrestimi është realizuar në kuadër të një aksioni policor, gjatë të cilit është kryer edhe kontrolli i lokacionit.
Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar disa pajisje elektronike që dyshohet se janë përdorur për veprimtari të kundërligjshme, përfshirë tri shtëpiza kompjuteri, dy monitorë, një skaner si dhe pajisje të tjera përcjellëse.
I dyshuari, F.M., mashkull, me autorizim të prokurorit të shtetit është dërguar në mbajtje, ndërsa hetuesit policorë, në koordinim me Prokurorinë, po vazhdojnë veprimet e nevojshme procedurale për zbardhjen e plotë të rastit. /Telegrafi/