Vdes në QKUK viktima e aksidentit mes trenit dhe makinës së punës në Klinë
Një person ka ndërruar jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë, si pasojë e lëndimeve të rënda të marra në një aksident trafiku që kishte ndodhur më 6 maj 2026 në fshatin Jagodë të Klinës, ku u përfshi një tren udhëtarësh dhe një makinë pune.
Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 12:40 të datës 6 maj, autoritetet janë informuar për aksidentin dhe menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar se një person kishte pësuar lëndime të rënda trupore.
I lënduari fillimisht është dërguar për trajtim në spitalin rajonal në Pejë, e më pas, për shkak të gjendjes së rëndë, është transferuar në QKUK në Prishtinë.
Policia ka bërë të ditur se më 13 maj 2026, rreth orës 03:50, është njoftuar se personi që po trajtohej në QKUK ka ndërruar jetë, gjë që është konstatuar nga ekipi mjekësor.
Lidhur me rastin, është njoftuar Prokurori i shtetit, ndërsa me urdhër të tij trupi i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) në Prishtinë për obduksion.
Hetimet lidhur me rrethanat e aksidentit pritet të vazhdojnë. /Telegrafi/