Aksident trafiku në jug të Turqisë, rrokulliset autobusi - 9 të vdekur dhe 26 të lënduar
Një autobus pasagjerësh që udhëtonte nga Tekirdağ për në Antalya u përmbys në një përrua në Antalya, në jug të Turqisë, duke humbur jetën nëntë persona dhe duke u lënduar 26 të tjerë të dielën, sipas informacioneve të fundit.
Autobusi, i drejtuar nga kompania Buzlu dhe me targë 26 ABG 022, goditi barrierat anësore të rrugës në kryqëzimin Kömürler në lagjen Döşemealtı përpara se të binte në një përrua rreth orës 10:20 të mëngjesit.
Pas raportimeve për aksidentin, ekipet e shërbimeve shëndetësore, zjarrfikësve, presidencës së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), xhandarmërisë dhe policisë u dërguan në vendngjarje.
Ekipet e ndihmës së shpejtë kryen përpjekje kërkimi, shpëtimi dhe evakuimi ndërsa siguronin zonën, transmeton Telegrafi.
Guvernatori i Antalyas, Hulusi Şahin, i cili vizitoi vendin e aksidentit, u tha gazetarëve se autobusi ishte nisur nga Tekirdağ, në veriperëndim të Turqisë, mbrëmjen e kaluar dhe humbi kontrollin ndërsa po kalonte një kthesë në lagjen Döşemealtı.
“Fatkeqësisht, tetë qytetarë tanë humbën jetën në aksident dhe 26 persona u lënduan. Disa nga të lënduarit janë në gjendje të rëndë. Ata u dërguan në spitalet aty pranë, kryesisht në spitalin e qytetit, për trajtim”, tha Şahin.
Gjithashtu vuri në dukje se vëzhgimet paraprake treguan kushte të lagështa rrugore dhe mjegull në zonë në kohën e aksidentit.
Ai shtoi se shkaku i saktë i aksidentit do të përcaktohet pas një hetimi teknik, duke deklaruar se autobusi duket se po udhëtonte me një shpejtësi të papërshtatshme për kushtet e rrugës.