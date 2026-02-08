Aksident mes një veture dhe motoçiklete në Gjakovë, dy të lënduar
Një aksident trafiku ka ndodhur mes një veture dhe motoçiklete, të dielën në fshatin Osek Hilë-Gjakovë, rreth orës 15:00.
Lajmin e ka konfirmuar Vlera Krasniqi, zyrtare për Informim në kuadër të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjakovë..
Ajo ka thënë se dy persona kanë marrë trajtim mjekësor.
“Sot rreth orës 15:00 , në fshatin Osek Hilë-Gjakovë, ka ndodhur një aksident trafiku mes një veture dhe motoçiklete. Si pasojë e aksidentit dy persona kanë marrë trajtim mjekësorë. Njesia Rajonale e Trafikut Rrugor është përgjigjur në rast dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme policore”, ka thënë ajo.
