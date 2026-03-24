Aksident mes dy veturash në Vranidoll të Prishtinës, lëndohen shtatë persona
Shtatë persona kanë marrë lëndime trupore sot rreth orës 13:15 në një aksident mes dy veturash në Vranidoll të Prishtinës.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i rajonit të Prishtinës, Agron Borovci.
Sipas tij, të lënduarit kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
"Rreth orës 13:15, është raportuar për një aksident trafiku të ndodhur në fshatin Vranidoll të Prishtinës. Deri më tani bëhet e ditur se shtatë persona janë lënduar dhe kanë kërkuar ndihmën mjekësore , ndërkaq në aksident janë përfshirë dy vetura", ka thënë ai.
Tutje Borovci theksoi se njësia rajonale e trafikut ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po ndërmerr veprimet e nevojshme për ndriçimin e shkaqeve që kanë sjellë deri te aksidenti. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate