Aksident i rëndë në Vlorë, automjeti përplas një grua - autori ikën nga vendngjarja
Një aksident rrugor është regjistruar pak orë më parë në rrugën Transballkanike, pranë Vlorës, ku një automjet ka përplasur një grua.
Sipas raportimeve paraprake, e lënduara është transportuar me urgjencë për ndihmë mjekësore, raporton euronews.al
Ndërkohë, drejtuesi i mjetit një benz me targa gjermane ka lënë makinën pas aksidentit dhe është larguar me vrap. Policia ndodhet në vendngjarje për të identifikuar drejtuesin që të bëjnë të mundur arrestimin e tij.
Top Lajme
Jobs
Real Estate