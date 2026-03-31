Një aksident rrugor është regjistruar pak orë më parë në rrugën Transballkanike, pranë Vlorës, ku një automjet ka përplasur një grua.

Sipas raportimeve paraprake, e lënduara është transportuar me urgjencë për ndihmë mjekësore, raporton euronews.al

Ndërkohë, drejtuesi i mjetit një benz me targa gjermane ka lënë makinën pas aksidentit dhe është larguar me vrap. Policia ndodhet në vendngjarje për të identifikuar drejtuesin që të bëjnë të mundur arrestimin e tij.

