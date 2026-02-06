AJO MË DESHI PËR SHKAK TË POEZISË
Poezi nga: Catfish McDaris
Përktheu: Fadil Bajraj
Unë jam dru, ti je zjarr
Unë jam plazhi, ti je oqeani
kur je në krahët e mi, gjithçka është për merak
jam shtrirë në retë magjike, duke të pritur
dashuria ime me thonj mbahet e kacavirret nga shkëmbi
“Qeni im hëngri shtatë bubuzhelë,
a mendon se do të sëmuret?”
“Jo more çfarti, unë i haja derisa përpëliteshin
ata kopilë e që notonin në salcën pikante
mbi tortilje atje poshtë Meksikë, cholo im
bënte vallen meskalito sombrero”
gjashtë kuti postare, një kojot dhe një ninxhë
me tre sy, Herkuli, Koperniku
frika nga Zoti dhe dashuria për Luciferin
gullash me dinamit dhe sanduiç me grusht tunxhi
Një tigër me dhëmbëshpatë dhe nëntë buburrecë
të veshur me atlete të kuqe dhe një
majmun gjel i elektrizuar
Disa kërkojnë më kot ëndrra të thyera dhe
shishe bosh për një shteg të kaluar
hijesh dhe shpirtrash të përgjakur
Telefontat e shkretë cingërojnë, bërtasin dhe luten
derisa poetët e trishtuar kanë vizione tmerri
dhe tigra të pangopur e grabitqar shëtisin nëpër kafaz
Saturni i Francisco Goyas Përpin të Birin
dhe Njeriu Që Ha Pelat e Diomedit, ajo e bëri
imitimin e buzëqeshjes së Mona Lisës, i hodhi flokët e saj
të gjata të zeza dhe u zhduk në tym.