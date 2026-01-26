AirTag i gjeneratës së dytë të Apple sjell përmirësim të Precision Finding, rreze më të mirë veprimi dhe altoparlant më të lartë
Apple njoftoi pajisjen e saj të parë të re për vitin 2026 - AirTag i gjeneratës së dytë.
Ai vjen gati pesë vjet pas debutimit të AirTag origjinal dhe sjell disa përditësime duke ruajtur të njëjtin dizajn bazë si paraardhësi i tij.
"AirTag i ri" sjell çipin Ultra Wideband të gjeneratës së dytë të Apple, transmeton Telegrafi.
Është i njëjti çip që gjendet në iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 dhe Series 11, dhe zhbllokon Precision Finding të përmirësuar, i cili tani mund t'i udhëzojë përdoruesit te sendet e tyre të humbura nga 50% më larg.
Përdoruesit e Apple Watch Series 9 ose më të ri, dhe Apple Watch Ultra 2 ose më të ri tani mund të përdorin Precision Finding në orët e tyre.
Apple gjithashtu shtoi një çip Bluetooth të përmirësuar në AirTag të gjeneratës së dytë, i cili zgjeron gamën në të cilën përdoruesit mund të gjejnë sendet.
Shtesa tjetër është një altoparlant më i lartë, i cili është 50% më i lartë se më parë.
AirTag i ri ende fuqizohet nga një bateri e vetme CR2032 me qeliza monedhe, e cila është e zëvendësueshme nga përdoruesi.
Çmimi është i njëjtë si më parë - 29 dollarë/35 euro/për një AirTag të vetëm dhe 99 dollarë/119 euro/ për një pako me katër fisha.
AirTag i gjeneratës së dytë është i disponueshëm për porosi sot, me opsione falas të gdhendjes së personalizuar në dispozicion në Apple Store. /Telegrafi/