AIP thekson rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave personale në sistemin arsimor
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) ka nxjerrë një apel për institucionet edukativo-arsimore, duke theksuar domosdoshmërinë e respektimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale të nxënësve, prindërve dhe stafit arsimor.
AIP ka kërkuar që institucionet të zbatojnë legjislacionin në fuqi dhe të respektojnë parimet e ligjshmërisë, transparencës, sigurisë dhe minimizimit të të dhënave.
Agjencia ka ritheksuar se, në epokën digjitale, mbrojtja e privatësisë së fëmijëve nuk është vetëm obligim ligjor, por edhe detyrim etik dhe njerëzor.
“Institucionet arsimore duhet të ndërmarrin masa për të parandaluar keqpërdorimin, shpërndarjen e paautorizuar apo cenimin e të dhënave personale dhe të vendosin mekanizma të përshtatshëm teknik dhe organizativ për garantimin e sigurisë së të dhënave,” tha AIP në reagimin e saj.
Agjencia ka ftuar mësimdhënësit, prindërit dhe nxënësit për bashkëpunim, duke ndërtuar një kulturë të respektimit të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale përmes ndërgjegjësimit dhe edukimit të vazhdueshëm.
AIP rikujtoi se mbrojtja e të dhënave personale të fëmijëve është parakusht për sigurinë, dinjitetin dhe privatësinë, të garantuara nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe konventat ndërkombëtare.