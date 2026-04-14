Ai zhduket, pastaj rikthehet me një mesazh? Psikologët zbulojnë manipulimin që po shkatërron vetëbesimin
Nëse ndieni se gjendeni në një rreth vicioz marrëdhëniesh të paqarta, është koha të njihni shenjat e këtij manipulimi të fshehtë
Ju dërgon mesazh herët në mëngjes, pastaj edhe pak para gjumit. Është i pranishëm, i kujdesshëm dhe duket plotësisht i interesuar. Pastaj, krejt papritur, vjen një heshtje e pashpjegueshme. Megjithatë, kjo ndërprerje nuk është kurrë e plotë. Herë pas here shfaqet ndonjë pëlqim në rrjetet shoqërore ose ndonjë reagim i shkurtër, vetëm sa për t’ju mbajtur në orbitën e vet, por pa asnjë synim të vërtetë që lidhja të thellohet. Nëse ky skenar ju tingëllon i njohur, ka gjasa të jeni viktimë e dukurisë gjithnjë e më të përhapur të “dhënies së thërrimeve emocionale”.
Vetë shprehja vjen nga anglishtja dhe përshkruan strategjinë e manipulimit ku njëra palë e mban gjallë interesimin e tjetrës, edhe pse nuk ka plan për ndërtimin e një lidhjeje serioze. Njohësit e marrëdhënieve e përkufizojnë këtë si dozimin e vëmendjes. Merrni pikërisht aq sa duhet që të mos hiqni dorë, por kurrë aq sa situata të ecë përpara, transmeton Telegrafi.
Manipulim emocional që platformat digjitale e kanë përhapur gjerësisht
Në kohën e telefonave të mençur dhe mënyrave moderne të komunikimit, kjo sjellje është bërë shumë e zakonshme. Terapistët paralajmërojnë se kjo taktikë shpesh kombinohet me modele të tjera toksike, duke krijuar rrethana të rrezikshme që mund ta tronditin thellë personin që e përjeton.
Përvoja tregon se manipuluesi zakonisht e nis komunikimin shumë intensivisht, por me kalimin e kohës bëhet gjithnjë e më i paparashikueshëm. Përgjigjet vonohen, shpërfillja zgjat me ditë, e më pas vjen papritur një valë afërsie. Dalëngadalë, kjo lojë psikologjike ia ndryshon viktimës mënyrën si e sheh realitetin.
Personi mbetet i bllokuar në mjegullën e shpresës së rreme, i copëtuar mes iluzionit për një romancë të mundshme dhe pamundësisë për ta drejtuar energjinë te dikush tjetër. Nis analizimi i tepruar i çdo shenje të vogël dhe vënia në dyshim e vetes, duke kërkuar një gabim që në të vërtetë nuk ekziston.
Pasojat e thella të modeleve toksike dhe rruga drejt shërimit
Edhe pse kjo mënyrë shmangëse e sjelljes nuk është dukuri e re, mjetet moderne e kanë bërë shqetësueshëm të lehtë për t’u zbatuar. Pasojat janë të prekshme dhe përfshijnë rënie të vazhdueshme të vetëbesimit, krijim të varësisë së pashëndetshme dhe vështirësi të madhe për të ecur përpara. Psikologët theksojnë se dalja nga ky rreth vicioz kërkon vendosjen e kufijve të qartë dhe të fortë.
Në anën tjetër, është shumë e rëndësishme të kuptohet se një marrëdhënie e shëndetshme kërkon veprime konkrete, qëndrueshmëri dhe mbi të gjitha prani të qëndrueshme që nuk varet nga tekat e çastit. Në fund të fundit, disa copëza vëmendjeje nuk mund ta zëvendësojnë kurrë përmbushjen e sinqertë dhe të thellë emocionale që e meritoni. /Telegrafi/