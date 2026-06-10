"Ai po u kthen shpinën njerëzve me të cilët punoi", regjisori Martin Scorsese dënohet për përdorimin e inteligjencës artificiale në filma
Shoqata e Drejtorëve të Artit publikoi një deklaratë në mediat sociale të martën duke dënuar partneritetin e fundit të regjisorit të famshëm amerikan Martin Scorsese me kompaninë e inteligjencës artificiale Black Forest Labs.
Në një deklaratë, shoqata akuzoi një nga regjisorët më të famshëm të Hollivudit se u ka kthyer shpinën artistëve që e ndihmuan të krijonte veprat e tij më të paharrueshme gjatë gjithë karrierës së tij.
"Në një video të publikuar së fundmi nga Black Forest Labs që promovon produktin e tyre të inteligjencës artificiale gjeneruese FLUX, z. Scorsese bën pyetjen: 'Si ia komunikoni atë që shihni në kokën tuaj aktorëve dhe ekipit tuaj?' Ai pretendon se zgjidhja është të përdoret ky program i inteligjencës artificiale gjeneruese për të kryer detyra që janë me të drejtë përgjegjësi e artistëve dhe dizajnerëve të Art Directors Guild Local 800 - artistë dhe dizajnerë që kanë bashkëpunuar me sukses me regjisorët për të vizualizuar filmat e tyre për dekada të tëra", thuhet në deklaratë.
Shoqata e Drejtorëve të Artit shton se promovimi i mjetit gjenerues të IA-së nga Scorsese injoron kontributin e shumë profesionistëve krijues.
"Promovimi i një produkti gjenerues të inteligjencës artificiale nga Scorsese anashkalon kontributet e drejtorëve artistikë, dizajnerëve grafikë, ilustruesve, dizajnerëve të prodhimit, skenografisë, dizajnerëve të skenografisë dhe profesionistëve të tjerë të talentuar të sindikatës së Art Directors Guild Local 800", thuhej në deklaratë.
Black Forest Labs prezantoi Scorsese-n si këshilltarin e saj të ri më 2 qershor, duke deklaruar se qëllimi i bashkëpunimit është të shtyjë kufijtë e kreativitetit për të krijuar përvoja më të thella dhe më të pasura për audiencën.
Foto: EPA-EFE
Në një deklaratë të publikuar në faqen e internetit të kompanisë, Scorsese tha se filmi është një "medium i ri" dhe se regjisorët "duhet të jenë të hapur ndaj mënyrës se si ai mund të evoluojë".
Scorsese theksoi gjithashtu se ai i sheh teknologjitë e reja si një mjet për të përmirësuar procesin krijues.
"Përdora 3D me 'Hugo' dhe teknologjinë e rigjallërimit për 'The Irishman'. Tani, me këtë mjet, mund ta ndaj më qartë dhe me efikasitet atë që vizualizoj me ekipin tim krijues, dizajnerin e prodhimit, dizajnerin e artit dhe operatorin e filmit, në mënyrë që ata të mund ta pasurojnë më tej inteligjencën e filmit", tha ai.
Shoqata e Drejtorëve të Artit nuk është i vetmi zë i Hollivudit që kritikon bashkëpunimin e Scorsese-s me kompaninë e inteligjencës artificiale.
Regjisori i filmit "I Love Boosters", Boots Riley, shkroi në rrjetin social X më 3 qershor se beson që Scorsese pranoi bashkëpunimin me Black Forest Labs për arsye financiare.
Riley deklaroi gjithashtu se ai beson se Scorsese ndoshta nuk interesohet sepse mendon se inteligjenca artificiale do të dështojë gjithsesi.
"Mendoj se: në moshën 83 vjeç, ata i dhanë familjes së tij një grusht parash, ai donte të siguronte të ardhura për ta dhe mendonte se 'IA' do të rrëzohej gjithsesi, kështu që nuk i interesonte. Nëse nuk është kështu, jepini më shumë seç duhet. Më vete, shikoni 'I Love Boosters' sot", shkroi Riley. /Telegrafi/