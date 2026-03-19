“Ai nuk ka qenë kurrë lojtar i madh”, legjenda angleze befason me deklaratën për Neymar
Një nga futbollistët më të mirë anglezë në histori, Wayne Rooney, ka deklaruar se për të, Neymar nuk ka qenë kurrë lojtar i klasit botëror.
Pavarësisht faktit se ai luajti për Barcelonën dhe PSG-në, dhe ende mban zyrtarisht titullin e futbollistit më të shtrenjtë të të gjitha kohërave, Rooney beson se Neymar është i mbivlerësuar, dhe arsyeja kryesore për këtë është se ai nuk ka bërë asgjë me ekipin kombëtar të Brazilit.
Duke folur për Sky Sports, Rooney tha se i pëlqente Neymar, por kurrë nuk e shihte atë si një futbollist të nivelit të lartë.
“Sipas mendimit tim, ai nuk binte në kategorinë e Messit dhe Ronaldos. Ai ishte i mirë te Barcelona, por gjithmonë në hijen e Messit”.
Neymar nuk ishte përfshirë në listën e shpallur së fundmi nga trajneri brazilian Carlo Ancelotti, për ndeshjet miqësore kundër Kroacisë dhe Francës.
Kujtojmë që Rooney është golashënuesi më i mirë në historinë e Manchester United.