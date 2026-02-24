Agjenti i Prestiannit zotohet për luftë ligjore kundër Vinicius Jr dhe Mbappe për shkak të racizmit
Agjenti i Gianluca Prestiannit, Gaston Fernandez, ka reaguar ashpër ndaj mënyrës se si UEFA trajtoi incidentin e dyshuar të racizmit gjatë ndeshjes së Benficas me Real Madridin në Ligën e Kampionëve, duke u zotuar të ndjekë veprime ligjore kundër Vinicius Junior dhe Kylian Mbappe.
Fernandez pretendon se Prestianni u pezullua padrejtësisht, ndërsa dy yjet e Real Madridit nuk përballen me pasoja pavarësisht asaj që ai i quan akuza shpifëse.
“Ka prova që Vinicius dhe Mbappe shpifën dhe fyen Prestiannin, por nuk ka prova që Prestianni tha diçka raciste - megjithatë vetëm ai u pezullua”, deklaroi fillimisht agjenti.
“Asgjë e anshme në lidhje me kriteret e UEFA-s... ne do të përballemi fjalë për fjalë me gjykatën me Kylian Mbappe dhe Vini pasi kjo çështje të përfundojë me UEFA-n”.
Shkëmbimi i nxehtë buron nga pretendimet e Vinicius dhe Mbappe se Prestianni i drejtoi një fyerje raciste brazilianit gjatë ndeshjes, duke bërë që UEFA të hapte një hetim dhe të pezullonte sulmuesin e krahut të Benficas në pritje të shqyrtimit.
Prestianni e ka mohuar vazhdimisht akuzën, dhe Fernandez akuzon organet drejtuese për paragjykim, ndërsa këmbëngul se FIFA dhe UEFA "duhet të respektohen", por tani përballen me përgjegjësi. /Telegrafi/