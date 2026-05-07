Kompania turke SYS nënshkruan marrëveshje me Kosovën për furnizim me pajisje për 100 mjete të blinduara
Agjencia turke e lajmeve Anadoly ka bërë të ditur se është nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe kompanisë turke SYS për furnizim me pajisje për 100 mjete të blinduara.
Kryetari i SYS, Zafer Aral, në një deklaratë për agjencinë Anadoly gjatë panairit që është organizuar në fushën e mbrojtjes në Stamboll ka deklaruar se Marrëveshja ka të bëjë me armatosjen e automjeteve të blinduara.
“Marrëveshja ka të bëjë me armatosjen e automjeteve të blinduara që Kosova aktualisht zotëron. Ne kemi topa 30x113 mm. U nënshkrua një marrëveshje për të pajisur automjetet e blinduara në Kosovë me kulla dhe topa 30x113 mm. Ne do të armatosim 100 automjete tokësore me kulla dhe topa 30x113 mm. Është një marrëveshje me vlerë mbi 50 milionë dollarë”, thotë Zafer Aral.
Ndryshe, i pranishëm në panair ishte edhe ministri i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës, Ejup Maqedonci.
Maqedonci në një postim në Facebook kishte bërë të ditur se në kuadër të angazhimeve për forcimin e partneritetit strategjik, në margjina të SAHA EXPO 2026, ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me Sekretarin e Industrisë së Mbrojtjes të Turqisë, Haluk Görgün.
Në këtë panair, Ministria e Mbrojtjes së Turqisë kishte prezantuar raketën e parë balistike ndërkontinentale vendase Yildirimhan.
Sistemi është zhvilluar nga qendra e kërkim-zhvillimit e Ministrisë së Mbrojtjes, ndërsa prezantimi është bërë në Panairin Ndërkombëtar të Mbrojtjes dhe Aeronautikës SAHA 2026 në Istanbul Expo Center. /Telegrafi/