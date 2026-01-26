AfD bavareze propozon një njësi policore në stilin ICE për deportimet
Partia e ekstremit të djathtë të Gjermanisë, Alternativa për Gjermaninë ose AfD, në Bavari, po propozon një njësi të specializuar policore të modeluar sipas Shërbimit Amerikan të Imigracionit dhe Doganave për të ndjekur azilkërkuesit dhe për të koordinuar deportimet, sipas dokumenteve të brendshme.
Në konferencën për shtyp pas konferencës dimërore të organizatës shtetërore bavareze, udhëheqësja e grupit parlamentar të AfD-së, Katrin Ebner-Steiner, fillimisht shmangu pyetjet rreth këtij modeli, transmeton Telegrafi.
Ndërsa Ebner-Steiner shpjegoi se struktura organizative e njësisë ishte ende e hapur, fakti që dokumenti konceptual parashikon një orientim "të ngjashëm me ICE-në" u bë i njohur vetëm më vonë, kur dokumentet u vunë në dispozicion të mediave pas kërkesave të përsëritura.
ICE, ose Shërbimi Amerikan i Imigracionit dhe Doganave, është kritikuar ashpër për qasjen e saj gjithnjë e më të ashpër ndaj arrestimeve, deportimeve dhe operacioneve të tjera.
Kohët e fundit, disa incidente kanë shkaktuar vëmendje dhe protesta, transmeton Telegrafi.
Të shtunën, një infermier 37-vjeçar, Alex Pretti, u qëllua për vdekje nga një oficer i ICE-së disa sekonda pasi u spërkat me një irritues kimik dhe u hodh në tokën e akullt.
Renee Good, gjithashtu 37 vjeç, u vra nga një oficer i imigracionit ndërsa ishte ulur në makinën e saj më 7 janar. Administrata e Trump ka përjashtuar hetuesit vendas nga hetimi i vdekjes së saj.
Një tjetër operacion i ICE në Minesota shkaktoi demonstrata kur oficerët federalë morën në paraburgim një djalë pesëvjeçar dhe babanë e tij.
Në një rast të veçantë, një burrë i ndaluar vdiq në paraburgim pasi thuhet se ishte mbytur.
Përtej njësisë së deportimit, dokumenti i pozicionit të AfD-së bavareze bën thirrje për shërbim të detyrueshëm komunitar për të gjithë azilkërkuesit dhe një shtetrrethim në mbrëmje, të cilin Ebner-Steiner tha se "do të çonte në një rritje të sigurisë publike".
Partia gjithashtu propozon largimin e fëmijëve emigrantë që kanë vështirësi me gjermanishten nga shkollat e zakonshme dhe vendosjen e tyre në institucione të ndara.
Edukimi fetar për këta nxënës do të zëvendësohej me "edukim kulturor dhe edukim vlerash" për të parandaluar "mungesën e disiplinës dhe dhunën në shkollat tona", sipas anëtarit të parlamentit të shtetit Markus Walbrunn.
AfD bavareze është klasifikuar si një organizatë e dyshuar ekstremiste e krahut të djathtë nga Zyra e shtetit për Mbrojtjen e Kushtetutës që nga viti 2022, një përcaktim i mbështetur nga Gjykata Administrative e Mynihut në qershor 2024.
Gjykata gjeti prova të mjaftueshme për përpjekjet kundër rendit themelor demokratik të lirë të Gjermanisë, veçanërisht në lidhje me dinjitetin njerëzor dhe parimet demokratike.
Autoritetet përmendën kuptimin etnokulturor të partisë për kombësinë, qëndrimet kundër të huajve dhe anti-myslimanëve, antisemitizmin e herëpashershëm, përçmimin sistematik të institucioneve shtetërore dhe thirrjet për "rimigrim", përfshirë edhe qytetarët gjermanë me prejardhje emigrantësh.
Disa funksionarë bavarezë të AfD-së kanë mbajtur lidhje me Lëvizjen Identitare ekstremiste të krahut të djathtë dhe udhëheqësin e saj Martin Sellner, me përfaqësues të shumtë të partisë që promovojnë publikisht konceptin e rimigrimit të Sellner ose marrin pjesë në ngjarje rrjetëzimi.
Anëtarë individualë të parlamentit të AfD-së tani janë nën mbikëqyrje, përfshirë ligjvënësin e shtetit René Dierkes, të cilin autoritetet e shohin si një "funksion ndërmjetës" midis AfD-së dhe të djathtës ekstreme për shkak të aktiviteteve të mundshme antikushtetuese.
Partia po e sfidon mbikëqyrjen përmes procedurave ligjore që mbeten në pritje. Në zgjedhjet federale të Gjermanisë në vitin 2025, AfD u bë partia e dytë më e fortë e Bavarisë me afërsisht 19% të votave, duke dyfishuar rezultatin e vitit 2021. Bashkimi Kristian Social nën drejtimin e Markus Söder mbajti vendin e parë me 37.2%. /Telegrafi/