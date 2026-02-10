Aeroplani me 50 pasagjerë rrëzohet menjëherë pas ngritjes nga aeroporti i Mogadishut
Një aeroplan pasagjerësh u rrëzua menjëherë pas ngritjes në Aeroportin Ndërkombëtar Aden Adde të Mogadishut.
Por për fat të mirë, të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi u evakuuan në mënyrë të sigurt, thanë zyrtarët somalezë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Aeroplani, i operuar nga Starsky Airline, po shkonte drejt Galkayo kur pati një defekt teknik menjëherë pas nisjes, sipas Autoritetit të Aviacionit Civil Somalez.
A StarSky Fokker 50 crashes shortly after departure from Mogadishu Aden Adde International Airport, Somalia.
According to local reports all passengers have safely evacuated. pic.twitter.com/pYULsbv2Rm
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2026
Zyrtarët thanë se piloti u përpoq të kthehej dhe të ulej në Mogadishu, por nuk mundi të mbante kontrollin pas uljes.
Aeroplani kaloi pistën dhe u ndal pranë vijës bregdetare.
Ekipet e emergjencës iu përgjigjën shpejt vendit të ngjarjes dhe ndihmuan ata në bord.
Në bord thuhet se kishte 50 pasagjerë dhe anëtarë të ekuipazhit dhe dëshmitarët kanë thënë se aeroplani po fluturonte jashtëzakonisht ulët përpara se të përplasej në ujë të cekët dhe të ndalej në breg.
Autoritetet kanë nisur një hetim për të përcaktuar shkakun e incidentit. /Telegrafi/